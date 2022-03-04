Son dakika haberi | Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'dan AA Brüksel ofisine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberi | Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'dan AA Brüksel ofisine ziyaret

04.03.2022 14:05
Son dakika haberi | Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'dan AA Brüksel ofisine ziyaret

Son dakika haberine göre Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Anadolu Ajansı (AA) Brüksel ofisine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Anadolu Ajansı (AA) Brüksel ofisine ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Ulusoy, AA Brüksel ofisinde Avrupa Haberleri Editörü Yusuf Kaya ile Belçika'daki Türk toplumuna yönelik çalışmalar ve projeleri görüştü.

Ajansın çalışmalarını takdir eden Ulusoy, "Anadolu Ajansımızın güzide temsilciliğinin bu süreçte her zaman yardımlarını gördüğümüz için teşekkür ediyoruz." dedi.

Ulusoy, Türkiye-Belçika ilişkilerinde 2023 ve 2024'ün önemli yıl dönümleri olduğunu anımsatarak, "2023 iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 185'inci, 2024 de işgücü anlaşmasıyla Türklerin bu ülkeye gelişinin 60'ıncı yıl dönümü." ifadesini kullandı.

Bu gelişmeleri hem sivil toplum kuruluşları (STK) hem de Belçika makamları ile yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerle kutlamak için çalıştıklarına dikkati çeken Ulusoy, söz konusu faaliyetlerle ilgili basın kuruluşlarına da bilgi verdiklerini, AA'yı yanlarında görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Avrupa Haberleri Editörü Kaya da Büyükelçi Ulusoy'a güncel gelişmeler, yapılan haberler, çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi.

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Anadolu Ajansı, Brüksel, Türkiye, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'dan AA Brüksel ofisine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy'dan AA Brüksel ofisine ziyaret - Son Dakika
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