Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor

Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan ve ülkenin birçok bölgesine gönderen Kayseri, fidelerin bir kısmını da Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor, System.String[]

Türkiye'nin çilek fidesinin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayan ve ülkenin birçok bölgesine gönderen Kayseri, fidelerin bir kısmını da Kazakistan, Özbekistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi ilçesinde 2019 yılında yapılan fide-fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin çilek fidesi sertifikalandırıldı.

Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'sini üreten Kayseri, bunların çoğunluğunu ülkenin birçok bölgesine satarken bir kısmını da Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve KKTC gibi ülkelere ihraç ediyor.

Develi'de çilek fidesi üretimi yapan bir firmanın tesislerini gezen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, fide üreten firmaların çoğunun birçok yerde deneme yaptığını, burada Kayseri'nin önemli bir yer almasının nedeninin ise Erciyes'in volkanik atıkları olduğunu söyledi.

Fidelerin Develi ilçesi yamaçlarında Erciyes'in eteklerindeki lavdan gelen toprakların bünyesinde hızla geliştiğine işaret eden Şahin, "Bu şekilde paketlenerek yurt dışına ihracatı, yine soğuk zincir bozulmadan gerçekleştiriliyor. Erciyes'in hem Kayseri'nin şehir kimliğine kazandırmış olduğu özel bir yeri var hem de kentteki birçok ürünün tadında, lezzetinde, kök yapısının gelişiminde katkılarını unutmamız mümkün değil. İçinde bulunduğumuz depo şu anda eksi 2 derece. Dışarıda 30 derece sıcaklık var. Böyle bir tesisin Kayseri'de olmasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizde yaklaşık 110 milyon civarında çilek fidesi üretilmekte"

Çilek fidesi denildiğinde akla Kayseri'nin geldiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Kayseri, Türkiye'deki uzun yıllar ortalamasına bakacak olursak çilek fidesinin en az yüzde 50'sini üretmekte. Buradan Kazakistan, Özbekistan, KKTC ve Irak'a ihracat yapmakta. Aynı zamanda ülkemizin ihtiyaçlarının da büyük çoğunluğunu karşılamakta. Ülkemizde yaklaşık 110 milyon civarında çilek fidesi üretilmektedir. Kayseri, uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman bu 110 milyon fidenin en az yüzde 45-50'sini üretmekte. Tabii yıllar üzerinden bakıldığı zaman bunun bazen 35 milyona kadar düştüğü olmuştur ama ortalamaya baktığımızda ülkemizdeki çilek fidesi üretiminin yarısını Kayseri olarak karşılıyoruz. İnşallah hedefimiz bu yüzde 50'yi, yüzde 60-70'lere çıkarabilmek. Ülkemizin sağlıklı çilek fidesine ulaşımını sağlamak."

"Çileği tüm ülkemize tattırmayı düşünüyoruz"

Şahin, bunun içerisinde hem Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kendilerinin, hem de içinde bulundukları tesisi işleten firmanın ciddi gayretleri olduğunu anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyadaki en önemli sektörlerin sağlık ve gıda olduğunu gördüklerini dile getiren Şahin, bu kapsamda çalışmaları daha da hızlandırdıklarını, Türkiye'ye yılın 12 ayı çilek fidesi üreten bir şehir olmanın yanında, çilek meyvesini tattırmayı da hedeflediklerini belirtti.

Görevlerinin yatırımcıların önünü açmak, onlara destek vermek ve kentin ürün desenini artırmak olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Çilek doğru zamanda, doğru ısıyı yakaladığınız zaman çok rahatlıkla yılın her mevsiminde meyvesini verir. Şu anda fidenin hem ülkemize hem de dünyanın birçok yerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Beraberinde de Kayseri'de çilek plantasyonlarını artırarak bu alanda üretilen çilek meyvesini satmayı planlıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde bu firma, yaklaşık yataydaki karşılığı 100 dekar olan bir alanda üretim tesisini kurmuş olacak. O tesiste de buradaki fidelerden elde ettiğimiz ürünleri meyveleri ile birlikte görmeyi ve tüm ülkemize tattırmayı düşünüyoruz."

Kazakistan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor - Son Dakika

Son Dakika

Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı         
17:57
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı         
17:56
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah         
17:55
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu         
16:43
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi         
13:21
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 18:12:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Türkiye'nin çilek fidesi ihtiyacının yarısı Kayseri'de üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]