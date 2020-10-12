Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor

12.10.2020 11:14

Son dakika gündem haberine göre - Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor Bursa'daki Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde, Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan müfredat ile önemli bir mesleki eğitim başlıyor.

- Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor

Bursa'daki Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde, Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan müfredat ile önemli bir mesleki eğitim başlıyor.

-Mikromekanik ve Saatçilik Bölümünde eğitim görecek öğrencilerin eğitim alacağı mikron hassasiyetli tezgahların özel bakımını ve kalibrasyonunu İsviçre'den gelen ustalar yapıyor

BURSA - Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü, Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin eğitim göreceği, İsviçre malı özel torna tezgahlarının bakım ve kalibrasyonları ise İtalya ve İsviçre'den gelen ustalara yaptırılıyor.

Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu, eski adı Bursa Sınai Mektebi olan Tophane Meslek Lisesi'nde şimdiye kadar yüzlerce holding sahibi ve yöneticisi yetişti. Günün gelişen teknolojilerine göre eğitim konularını güncelleyen Tophane Meslek Lisesi'de bu yıl, savunma sanayi ve saatçilik sektörüne hizmet verecek yeni bir bölüm açılıyor. Müfredatı, Türkiye Mikromekanik ve Saaat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı'nın desteği hazırlanan bölümde yetişecek öğrenciler, lise mezunu olunca hemen iş sahibi olabilecekler. Türkiye'de özel eğitimciler, tarafından ilk defa öğrenim görülecek, Mikromekanik ve Saatçilik Teknolojileri Bölümü'ne öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyorlar. Makine bölümünden seçilecek öğrencilerin, ders görmesi için her bir öğrenciye mikron seviyesinde hassasiyeti olan torna tezgahları tahsis ediliyor . Bölümün kurulacağı binanın tadilatı ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve vakfın destekleri ile tamamlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışından getirttiği özel saatçi torna tezgahları da Ankara'dan Bursa'ya getirildi. Bu tezgahların bakımı İsviçre ve İtalya'dan gelen iki uzman usta tarafından yapılıyor. Her bir öğrencinin tek olarak pratik yapmak için kullanacağı tezgahlar atölyeye yerleştirildi. Mikron seviyesinde hassas ayarlı olan bu tezgahlara İsviçre'den gelen ustalar, özel cihazlarla tam kalibrasyon yapıyorlar. Tezgahların hassas ayarları biter bitmez öğrencilerin eğitim göreceği binaya yerleştirilip eğitime başlanacak. Burada eğitim gören öğrenciler saatçilik parçaları üretimi ve bir çok teknolojik ürün parçasını üretmeyi öğrenecek. Özellikle hava savunması ve uzay sanayii için parçaların üretildiği mikro mekanik alanında, otomatik saatlerin Türkiye'de üretimi ve tamiri hususunda da saatçilik sektöründe kalifiye eleman ihtiyacı bulunuyor.

Açılışı gün sayan okulla ilgili bilgi veren Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Vakfı Kurucularından Fatih Serhat Yurttakal, "Burada ülkemizde ilk defa faaliyet gösterecek, Türkiye'nin saatçilik okulunu yapıyoruz. Mikromekanik ve Saatçilik bölümü için özel üretilmiş bu İsviçre tezgahlarını Ankara'dan getirdik. Bunların makinelerin hassasiyetini, tekrardan sıfır sapma ile kazandırmak için İsviçre'deki firmadan iki tane ustamız bakımlarını yapmak için Bursa'ya geldiler. Ustalar bu tezgahlara hassasiyetlerini tekrardan kazandırıyor" dedi.

İsviçre'den gelen ustalar ise "Burada saatçilik okulu için kurulacak tezgahların hassasiyet ayarlarını yapmak için cihazlarımızı da alarak geldik. Bu tezgahlar çok kaliteli ve halen İsviçre'de saat fabrikalarında, üretimde kullanılan makinalar. Bizde dünya markası saat fabrikalarında olduğu gibi özenle bakımlarını yapıyoruz" şeklinde konuştular.

Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor
Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor
Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor
Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor

araştırma, Türkiye, Tophane, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk mikromekanik ve saatçilik bölümü kapılarını açıyor - Son Dakika

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