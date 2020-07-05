Son dakika haberi! Türkiye'nin korona virüs yardımı Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'nin korona virüs yardımı Azerbaycan'a ulaştı

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin Azerbaycan'ın korona virüs salgını ile mücadelesine destek olmak amacıyla yolladığı tıbbi malzeme yardımları başkent Bakü'ye ulaştı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın korona virüs salgını ile mücadelesine destek olmak amacıyla yolladığı tıbbi malzeme yardımları başkent Bakü'ye ulaştı.

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Türkiye korona virüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana yüze yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulundu. Türkiye tarafından Azerbaycan'a gönderilen 30 solunum cihazı (ventilatör), 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven ve virüsün tedavisinde kullanılan toplam 40 bin kutu çeşitli ilacı taşıyan yardım uçağı bugün yerel saatle 16.25'te başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet bir millet olduğunu vurgulayan Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, yaptığı açıklamada, "Bu geçmişte de böyleydi gelecekte de böyle olacak. Biz Türkiye olarak pandemi ile mücadelede bütün devletlerin birlikle iş birliği yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu küresel bir bela. Bu beladan kurtulmamız ancak küresel iş birliği ile mümkün olacak. Bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti olarak yüzden fazla ülkeye yardım da bulunduk. Mücadelesine katkı yapmaya çalıştık. Elbetteki bu mücadelede Azerbaycan'a da içimizden gelerek katkı yapıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye kardeştir iki devlet bir millettir ve bunun gereği her zaman bütün zorluklarla iyi günde kötü günde bir arada olmaktır. İyi günümüzde nasıl birbirimizle bir aradaysak böyle bir zamanda da Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikteyiz. Birbirimizle dayanışma içindeyiz bugüne kadar Azerbaycan Türkiye'den gelen kamyonların Orta Asya'ya geçebilmesi için her türlü gayreti gösterdi. Biz de Türkiye olarak aynı şekilde Azerbaycan'ın dünyayla bağlantısının devamı için aynı gayreti gösteriyoruz. Ama doğrudan doğru ya bu virüsle mücadele için iş birliği yapmamız da şart. Bu konulara Türkiye ile Azerbaycan olarak En ileri seviyede iş birliğini cumhurbaşkanlarımızın gösterdiği doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.

Azerbaycan Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise, "Her konuda olduğu gibi Covid-19'a karşı da milli ve global seviyede birlikte mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlarımız arasında diğer konularda olduğu gibi Covid-19'la mücadele konusunda da iş birliğimiz var. Onların talimatları doğrultusunda iki ülkenin sağlık kuruluşları ve diğer kuruluşları arasında görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımında bulunuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Azerbaycan'a gönderilen bu insani yardım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderilen bu mektuptan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ülkelerimiz arasında dostluğun ve kardeşliğin açık bir örneğidir. Bundan sonra da Azerbaycan ve Türkiye diğer konularda olduğu gibi Covid-19'a karşı da birlikte mücadele etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Koronavirüs, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Türkiye'nin korona virüs yardımı Azerbaycan'a ulaştı - Son Dakika

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