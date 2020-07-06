Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 52 bin 193 test yapıldı, 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 2 bin 315 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, vaka sayısı 206 bin 844, vefat sayısı 5 bin 241 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1130, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı da 182 bin 995 oldu.

Bakan Koca, son verilere ilişkin, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" değerlendirmesinde bulundu.

Koca, Kovid-19 konusunda uyarıda bulunduğu açıklamasında ise salgınının tedbirsiz aşılamayacağını vurguladı.

"Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak yarın, önlenebilir nedenlere rağmen 19 can kaybımızın, 1127 yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz." ifadesini kullanan Koca, tedbirli bir gün dilediğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında "maske, sosyal mesafe, temizlik" kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı. Bu alanlara girişlerde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar içeri alınmadı, oyuncak araçlarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturma şekilleri düzenlendi.

TMMOB'dan ofisler için Kovid-19 ile mücadele önerileri

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, yeni tip Kovid-19'la mücadelede ofislerde alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışma hazırladı.

"Ofislerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmayı anlatan MMO İklimlendirme Teknik Kurulu üyelerinden Gürkan Arı, "Ofis alanlarında aynı anda çalışan sayısı en fazla 10 metrekarede 1 kişi ile sınırlandırılmalı. Kişiye özel ofislerde bu kuralın uygulanması zorunlu değildir. Çalışanların dönüşümlü olarak ofise gelmeleri sağlanmalıdır. Mümkünse uzaktan, evden çalışma yöntemi özendirilmeli. Ofislerde bulunan fancoil, VRV, VRF, ısı pompası, split klima ve iç üniteleri gibi iç hava sirkülasyonu yapan cihazlar kullanılmamalı." önerilerini sundu.

Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:47 Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış 17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:56:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]