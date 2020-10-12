Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

12.10.2020 23:35
Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1614 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 295 bin 658'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350'ye ulaştı. Hasta sayısı 337 bin 147, vefat sayısı 8 bin 895, ağır hasta sayısı 1417, aktif hasta sayısı 32 bin 594 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, köy okulları, 8'inci ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişiye 32 bin 850 lira ceza uygulandı.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Koronavirüs Tanı Laboratuvarı" hizmete girdi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 1 milyon 277 bin 380 lira idari ceza uygulandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) görevli bir grup akademisyenin hazırladığı proje kapsamında, hastane atık suyunda Kovid-19 taraması gerçekleştirilecek.

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3,5 aylık süreçte maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 207 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) gönüllü deneklerin hazır tutulduğunu belirtti.

Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere girişlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Ereğli ilçesinde ise karantina kuralına uymadığı belirlenen 3 kişi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sinop Üniversitesinde 2020-2021 akademik yılı güz dönemi için planlanan yüz yüze eğitim, Kovid-19 tedbirleriyle başladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Boyuntaş köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye para cezası verildi.

Koronavirüs, Para Cezası, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Ünlü giyim markasının yeni sezon ürün tanıtım görselleri sosyal medyada tepki çekti
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi         
23:21
Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı         
22:37
Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş         
22:05
Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı ölüyor! Çukur'da dengeleri değiştirecek ayrılık         
20:43
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 23:45:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei