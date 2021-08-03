Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Kovid-19 kaynaklı vefat verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 74 milyon 87 bin 865'e yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 234 bin 27, ikinci doz aşı vurulan sayısı 27 milyon 733 bin 594 oldu.

Ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor.

En az bir doz aşısını yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Ağrı ve Bayburt olarak kayda geçti.

"Aşınızı olun, tedbirlere uyun"

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 tedavisi gören baba ile kanser hastası oğlu 15 dakika arayla vefat etti

Kayseri'de 15 dakika arayla vefat eden kanser hastası vatandaş ile Kovid-19 tedavisi gören babasının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

Düzce'de bazı işletmeler, Kovid-19 aşısı olan müşterilerine indirim uygulayarak aşı seferberliğine destek veriyor.

Adıyaman'da 51 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 aşılama oranının artırılmasına katkı sağlamak için belediye çalışanlarına yönelik "Pandemide Aşılanmanın Teşviki Konusunda Bilgilendirme Eğitimi" gerçekleştirdi.

Tunceli Valiliği ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi. Kamil Yavuzer, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.