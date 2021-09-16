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Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

16.09.2021 23:21
Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 494 bin 127 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü can kaybının 262, vaka sayısının ise 28 bin 118 olduğuna dikkati çekerek, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olurken vaka yoğunluğu da bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop oldu.

Yurt genelinde Kovid-19'la mücadele

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs karantina süresi bitmeden yolculuk yapan kişi ile temaslı olduğu halde partiye katılan kadına toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın'da bebeği sezaryenle alındıktan sonra yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 7 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 sınıfta, Adıyaman'da 155 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Koronavirüs Tablosu, Yevgeniy Ziniçev, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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