Son dakika haberi: "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa " notunu düşmüştü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye 'nin Otomobili Girişim Grubu ( TOGG ) tarafından Gemlik 'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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