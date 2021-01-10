Son dakika haberi! Türkiye'nin "Şeker Nine" olarak tanıdığı Zeliha Çetiner hayatını kaybetti - Son Dakika

Katıldığı televizyon programlarında yaşı ve günde bir kilogram şeker yediğini söylemesiyle gündeme gelen ve "Şeker Nine" olarak tanınan Zeliha Çetiner, hayatını kaybetti.

Silivri'de ikamet eden Çetiner'in yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.

Çetiner'in cenazesi, Silivri Yeni Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Resmi kayıtlara göre 92 yaşında olan Şeker Nine, 2019 yılında çıktığı televizyon programlarında ise yaşının 113 olduğunu söylemişti.