Son dakika haberi... Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı'ndan tablet müjdesi - Son Dakika

Son dakika haberi... Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı'ndan tablet müjdesi

21.11.2020 14:32
Son dakika haberi... Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı'ndan tablet müjdesi, System.String[]

Son dakika haber... Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı, Bal Ailem projesi ile imkanı olmayan tüm çocuklara 'Değerler Eğitim Serisi' kitaplarının bağışının yapılacağının ve satış geliriyle de öncelikli olarak engelli şehit çocuklarına tablet dağıtımı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı, Bal Ailem projesi ile imkanı olmayan tüm çocuklara 'Değerler Eğitim Serisi' kitaplarının bağışının yapılacağının ve satış geliriyle de öncelikli olarak engelli şehit çocuklarına tablet dağıtımı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere, çeşitli kurumlarda görev yapan ve bu kutsal görevleri esnasında şehit düşen evlatlarımızın emanetlerine sahip çıkmak, eğitimlerine destek olmak ve iyi bir gelecek sahibi olmalarına katkıda bulunmak amacıyla, 18 Nisan 2019 tarihinde kurulan Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı; şehit çocukları için toplumsal yardımı en üst düzeye çıkaracak bir bilinç yaratma vizyonuyla yola çıkmaya hazır.

Vakıf 'Bal Ailem' Projesi ile eğitime destek vermeye başlıyor. Bal Ailem Projesi, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen bir eğitim projesidir.

Kitaplardan, tiyatro oyununa ve kukla gösterisine kadar birçok alanda hazırlanan proje, çocuklarımızın bilgili, bilinçli, sağlıklı ve öz güveni yüksek bireyler olarak yetişmesini amaçlarken; Türk Toplumu'nun değerlerine ve kültür yapısına uygun bir nesil oluşmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor. "

"Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir düşüncesiyle yola çıktık. Şehitlerimizin emanetleri için güzel düşünelim, güzel bakalım ve güzel yazalım dedik... Bunlara bir de değerlerimizi, geleneklerimizi ve erdemlerimizi ekleyerek adına "Bal Ailem" dedik..." diyen Vakıf Genel Müdürü, amaçlarının bu eğitim projesi ile çocuklarımızın gelecekleri için birer tohum dikmek olduğunu söyledi.

Projenin başlangıcı olarak bu yıl Kasım ayını işaret eden Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı, Bal Ailem projesi ile imkanı olmayan tüm çocuklara 'Değerler Eğitim Serisi' kitaplarının bağışının yapılacağının ve satış geliriyle de öncelikli olarak engelli şehit çocuklara tablet dağıtımı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı'ndan tablet müjdesi - Son Dakika


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