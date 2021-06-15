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Son dakika haberi: Türkiye Sigorta, stratejik yatırımları sigortalamayı sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Türkiye Sigorta, stratejik yatırımları sigortalamayı sürdürüyor

15.06.2021 12:00
Son dakika haberi: Türkiye Sigorta, stratejik yatırımları sigortalamayı sürdürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, ilk 4 aylık verilerin hedefler doğrultusunda ilerlediklerini gösterdiğini belirterek, "Hayat dışında ilk 4 ay itibarıyla 4 milyar 36 milyon 509 bin 267 TL toplam üretim ve yüzde 14,75 pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, ilk 4 aylık verilerin hedefler doğrultusunda ilerlediklerini gösterdiğini belirterek, "Hayat dışında ilk 4 ay itibarıyla 4 milyar 36 milyon 509 bin 267 TL toplam üretim ve yüzde 14,75 pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Hayat tarafında ise Türkiye Hayat Emeklilik 1 milyar 148 milyon 561 bin 224 TL toplam üretim ve yüzde 22,88 pazar payı ile 2021'nin ilk 4 ayına adeta damga vurdu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'in ilk dört ayı itibarıyla 4 milyar 36 milyon 509 bin 267 TL toplam üretim ve yüzde 14,75 pazar payı ile liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, Türkiye'nin stratejik yatırımlarına güvence sunmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Remzi Duman, kamuya ait 6 sigorta şirketinin tek çatı altında birleşmesiyle doğan Türkiye Sigorta için 2021 hedeflerinin sigorta ve emeklilik sektöründe liderliği sürdürmek olduğunu belirterek, 2 bin 578 çalışanı, 7 bin 664 dağıtım ağıyla 38 bölgede 11,6 milyon müşterisine nitelikli hizmet sunan bir aile olduklarını aktardı.

"Bu yılın önümüzdeki dilimini de lider olarak kapatmak için çalışıyoruz"

Duman, Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna 1 kuyusu teminatlarının ardından, Türkiye için büyük bir müjde anlamı taşıyan Amasra 1 kuyusuna da teminat sunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, alanında uzman ekiplerle beraber değer yaratacak çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 4 aylık verilerimiz hedefimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Hayat dışında ilk 4 ay itibarıyla 4 milyar 36 milyon 509 bin 267 TL toplam üretim ve yüzde 14,75 pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Hayat tarafında ise Türkiye Hayat Emeklilik 1 milyar 148 milyon 561 bin 224 TL toplam üretim ve yüzde 22,88 pazar payı ile 2021'nin ilk 4 ayına adeta damga vurdu. Kaza branşında 162 milyon 877 bin 32 TL toplam üretim ve yüzde 22,44, hava araçları branşında 22 milyon 691 bin 638 TL toplam üretim ve yüzde 44,12 pazar payı ile bu yılın 4 ayını lider tamamladık. Tabii biliyorsunuz içinden geçtiğimiz küresel salgın sürecinin yanında yaşadığımız doğal afetler de sigortacılığın önemini bir kez daha hepimize hatırlattı.

Yılın ilk dört ayındaki yangın ve doğal afetler branşındaki duruma baktığımızda 664 milyon 859 bin 256 TL toplam üretim ve yüzde 16,11 pazar payı ile Türkiye Sigorta olarak liderliğimizi sürdürdük. Genel zararlar branşında da 1 milyar 785 milyon 809 bin 498 TL toplam üretim ve yüzde 39,49 ile lider konumundayız. Tarım sigortaları konusu yine önemli bir başlık. Devlet destekli tarım sigortaları branşında 1 milyar 635 milyon 751 bin 238 TL toplam üretim ve yüzde 53,30 pazar payı ile birinci sıradayız. Mühendislik sigortaları branşında da 116 milyon 510 bin 660 TL toplam üretim ve yüzde 9,54 pazar payı ile 2021'in ilk 4 ayını lider tamamladık. Üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderlik ve küresel sigorta şirketi olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyor, bu yılın önümüzdeki dilimini de lider olarak kapatmak için çalışıyoruz."

Türkiye Sigorta havacılık ve enerji alanlarında öne çıkıyor

Duman, enerji konusunun gerek ülke ekonomisi gerek sigorta sektörü açısından Türkiye Sigorta'nın kurulduğu günden bu yana üzerine titrediği bir alan olduğuna dikkati çekerek, hidroelektrik, güneş enerjisi, jeotermal ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu enerji güç içindeki payının yüzde 50'leri geçtiğini belirtti.

Remzi Duman, "Türkiye Sigorta olarak enerji yatırımlarına teminat sağlayarak piyasa yapıcı rollerimiz sürecek. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl prim tarafında yüzde 18'lik büyüme sağladık. Havacılık tarafında toplam 283 milyar 492 milyon 334 bin 98 TL net prim tutarımız ile yer aldığımız her alanda en güçlü şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberi: Türkiye Sigorta, stratejik yatırımları sigortalamayı sürdürüyor

Türk Lirası, Sigorta, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkiye Sigorta, stratejik yatırımları sigortalamayı sürdürüyor - Son Dakika


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