Son dakika haberi... Türkiye ve Portekiz'den karşılıklı yatırımların artırılması çağrısı

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker, yapılacak çalışmalarla 5 milyar dolarlık Türkiye- Portekiz dış ticaret hacmi hedefine ulaşabileceklerini belirterek, "Hem Türk şirketlerin Portekiz'de, hem de Portekizli şirketlerin Türkiye'de yeni yatırım yapmaları için kuvvetli bir siyasi irade mevcut." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) EU Talks kapsamında çevrim içi olarak "Türkiye-Portekiz İş Birliği Fırsatları" webinarı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Lale Ülker, Türkiye'nin AB ile gündeminin oldukça yoğun olduğu bir süreçte Portekiz'in 1 Ocak'ta AB dönem başkanlığını devraldığını anımsatarak, bunu bir fırsat penceresi olarak gördüklerini söyledi.

Ülker, iki ülke arasında bir süredir yapılamayan Ekonomik ve Ticari Ortak Komitesi Toplantısı'nın (JETCO) yılın ikinci yarısında Türkiye'de gerçekleştirilmesinin karara bağlandığını anımsatarak, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Portekiz'in Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği anımsatan ve iki ülke arasında siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok güzel ilişkiler bulunduğunu anlatan Ülker, "2019'da 2 milyar doları aşan ülkeler arası ticaret hacmi geçen yıl salgın nedeniyle bir miktar geriledi. Bu düşüşün 2021'de tekrar eski seviyesine kolayca geleceğine, hatta üzerine çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Ülker, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar en kısa sürede bu potansiyeli hayata geçirmeye imkan tanıyacak. Hem Türk şirketlerin Portekiz'de, hem de Portekizli şirketlerin Türkiye'de yeni yatırım yapmaları için kuvvetli bir siyasi irade mevcut." ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerin bu ülkedeki yatırımlarından bahseden Ülker, Portekiz hükümetinin yatırım süreçlerini hızlandıran ve kolaylaştıran çabalarının bulunduğunu söyledi.

"İki taraflı ticaret ve yatırımlarımızı artırmalıyız"

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao da Portekiz'in uluslararası alanda başarılı bir yatırım destinasyonu olarak tanındığını aktararak, son 10 yıldır ticaret dengeleri değişiyor olsa da hala büyüyecek bir kapasiteye sahip olduklarını ifade etti.

Türk şirketlerine ve kurumlarına daha kuvvetli bir şekilde iş birliği yapmayı öneren Leitao, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye ve Portekiz her biri Avrupa'nın iki kenarındaki ülke. Bu lokasyondan faydalanabiliriz. Üçüncü ülkeler tarafından bu lokasyon bir 'hub' olarak kullanılabilir. Her ülkede seçilmiş iş fırsatlarına odaklanmalı. Örneğin, inşaat ve turizm sektörleri Portekiz ve Türk şirketlerinin iş birliği yapabileceği konular. Çok benzerliklerimiz ve bağlarımız var. Politik, kültürel ve ticari düzeydeki ilişkimiz her zaman çok iyi olmuştur. Bu mükemmel ortamdan daha fazla faydalanmalı, iki taraflı ticaret ve yatırımlarımızı artırmalıyız."

"Portekiz hükümetinin yatırım programı Türk iş adamlarına fırsatlar sunuyor"

DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Özer Öz, 10 milyon nüfuslu Portekiz'in kültürel hinterlandı, sosyal ve siyasal etki alanıyla birlikte 250 milyon nüfusluk bir pazar olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Öz, "Bu açıdan bakıldığında mevcut yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmimizin ötesinde bir iş potansiyeli söz konusu. Mart 2018'de Lizbon'da gerçekleşen JETCO toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk olarak 5 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefi belirlenmişti." dedi.

Portekiz'de yatırım yapmayı düşünen Türk iş insanlarının, burada diğer Batı Avrupa ülkelerinden daha düşük bir maliyetle yetenekli ve çok dilli işgücü bulacağını dile getiren Öz, güneş enerjisi, dalga enerjisinin artırılması ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusundaki yatırım imkanlarına dikkati çekti.

Öz, Portekiz hükümetinin salgından etkilenen ekonomiyi kamu yatırımları ile canlandırmayı hedeflediğine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Portekiz'de kamu ihalelerin artması bekleniyor. 2021-2030 yılları için hükümetin açıkladığı ulusal yatırım programının toplam değeri 43 milyar avroya çıkarıldı. Planlanan yatırımlar arasında en çok ulaşım sektörü ve özellikle demir yolu öne çıkıyor. Diğer ana başlıklar ise çevre, enerji ve sulama projelerinden oluşuyor. Gündeme alınan bu kamu projeleri yakın ve orta vadede Türk iş dünyası için ürün ve servis ihracatı imkanı ile yatırım fırsatları sunacak."

Özer Öz, Portekiz'in 1 Ocak'ta başlayan AB dönem başkanlığı sürecinde Gümrük Birliğinin modernize edilmesi konusundaki çalışmaların artırılması çağrısında bulunan Öz, bu sayede dostane ilişkilerin perçinleneceğini ve ticaret hacminin artacağını anlattı.

"Portekizli firmaların Türkiye'deki yatırım fırsatlarını araştırmak istiyoruz"

Portekiz İş Dünyası Yöneticiler Birliği (FAE) Başkanı Paulo Carmona da Türkiye ve Portekiz'in keşfedebileceği fırsatlara ilişkin çok güçlü bir inançlarının olduğunu söyledi.

İki ülke arasında boyut anlamında farklılıklar olduğunu ancak benzerliklerin de bulunduğunu dile getiren Carmona, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür, diyalog anlamında Portekiz, Türk insanlarının evinde hissettiği bir ülke. Uzun dostane ilişkilerimiz var. Birlikte yapılabilecek şeyler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye iyi bir ortak. Portekizli firmalar Türkiye'de nasıl fırsatlar keşfedebilirler bunlara bakmak istiyoruz. Bu iş birliğini artırmak ve güçlendirmek istiyoruz."