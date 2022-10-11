İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir ikamette yabancı uyruklu kişiler bulunduğu istihbaratı üzerine evdekilere kimlik kontrolü yaptı. Kontrol neticesinde 2 yabancı uyruklu kişinin Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla geldikleri belirlendi. 2 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. 3 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Suriye, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Türkiye'ye kaçak yoldan giren 2 yabancı gözaltına alındı - Son Dakika

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