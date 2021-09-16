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Son dakika haberi! Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar yeniden ivme kazanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar yeniden ivme kazanacak

16.09.2021 13:03
Son dakika haberi! Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar yeniden ivme kazanacak, System.String[]

Son dakika haberine göre Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) İcra Kurulu Başkanı Haldun Pak, önümüzdeki dönemde Çin de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yönelik yatırım için adımlar atılacağını belirtti.

Üst Düzey Yöneticiler Derneği (CEO Platformu) İcra Kurulu Başkanı Haldun Pak, önümüzdeki dönemde Çin de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yönelik yatırım için adımlar atılacağını belirtti.

Pak, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'da faaliyet gösteren şirketlerde görev alan üst düzey yöneticileri (CEO) bir araya getiren CEO Platformu'nun faaliyetleri ve ülke ekonomisine ilişkin beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu bölgelerdeki üst düzey şirketlerin CEO'ları ile sürekli irtibat halinde olduklarını, son olarak bu ayın başında İstanbul'da bir araya geldiklerini aktaran Pak, toplantıda, Kovid-19'un küresel ekonomiye etkilerini, global ticaretin geleceğini ve Türkiye ekonomisini ele aldıklarını bildirdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaşan Pak, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüdüğünü ve böylece dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olduğunu vurguladı.

Aşılanmanın henüz yoğunlaşmadığı bir dönemde bu büyüme oranının oldukça değerli olduğunu vurgulayan Pak, şunları kaydetti:

"Aşılanmanın dünya çapında yaygınlaşmaya başlamasıyla piyasalarda bir açılma bekleniyor. Türkiye'yi burada avantajlı kılan en önemli faktörlerin başında 'alternatif üretim merkezlerinden birine dönüşmesi' geliyor. Bu anlamda fırsatları doğru değerlendirirsek yıl sonunda büyüme oranımız yüzde 10'a kadar çıkabilir. Bu durum salgının getirdiği bir artı olarak söylenebilir. İhracatımız ön plana çıkıyor. Döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak üretim maliyetlerinin yurt dışına göre düşmesi bize ihracatın kapısını daha da aralamıştır."

"Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar tekrar artacak"

Haldun Pak, salgın nedeniyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelere yönelik yatırımların azaldığını belirterek, Türkiye'nin büyüme oranı, tedarik ve üretim gibi alanlardaki potansiyeli sayesinde yabancı yatırımların yeniden ivme kazanacağını vurguladı.

Yatırımların artacağına dair hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerin kendisiyle aynı görüşte olduğunu aktaran Pak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alternatif üretim merkezleri arasında yer aldığımız Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkelerine yakınlığımız, üretim ve tedarikteki gücümüz, kaliteli ve uygun maliyetli iş gücümüz ülkemizi ön plana çıkartıyor. Önümüzdeki dönemde Çin de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeden Türkiye'ye yönelik yatırım için adımlar atılacaktır. Türkiye'nin jeopolitik konumu bir kere daha anlaşıldı ki dünya için çok stratejik bir noktada. Türkiye, son 10 yılda büyük ivme yakaladı. Özellikle teknolojik altyapı anlamında son derece büyük bir yol katettik. Teknoparkların da geldiği nokta oldukça büyük önem taşımaktadır."

"Türkiye, yeni bir kalkınma hamlesi başlatabilir"

CEO Platformu İcra Kurulu Başkanı Pak, Türkiye'nin yeni bir kalkınma hamlesi başlatabileceğini belirterek, "Ülkemiz; tarımda temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek reformist bir yaklaşımla kendi kaynaklarını iyi kullanması, ithalatın önüne geçmesi, ihracatı ve yatırımı önemseyerek iç üretimleri artırması halinde büyük bir kalkınma yaşayabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Amerika ve Avustralya kıtaları haricinde dünya ekonomisinin tamamına cevap verebilir bir konumda olduğunu kaydeden Pak, "Bu da doğal bir potansiyeli beraberinde getirmektedir. Salgının getirdiği lojistik problemler de düşünüldüğünde Türkiye'nin uçuşla 3 saat, kara yoluyla en fazla 3 gün sürede ulaştığı ülke sayısı çok büyük bir potansiyele işaret ediyor. Aslında söylemimi destekleyen önemli gelişmelerin de yaşandığını görmekteyiz. Dünyanın en büyük e-ticaret firmalarının Türkiye'yi artık lojistik üs yapmaya başladığına şahit oluyoruz. Bizim bu fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar yeniden ivme kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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