Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı bugün devam edecek - Son Dakika

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı bugün devam edecek
TÜRKİYE ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.
TÜRKİYE ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.
ANKARA, -
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