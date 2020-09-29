Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3) - Son Dakika

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)TOPLANTI SONA ERDİMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısının sona erdiğini açıkladı.
Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri toplantısının 6'ncısı bugün yapıldı (3)
TOPLANTI SONA ERDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 6'ncısının sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, "Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde yapılması planlanmaktadır" denildi.
ANKARA, -
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