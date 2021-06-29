Son dakika haberi! Türkmen Bakanı Maruf, Selçuk Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci'yi ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İlhan Çiftci, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, üniversitedeki iki ayrı aşı çalışmasının kullanıma sunulmasıyla Türkiye ve kardeş ülkeler açısından büyük avantaj sağlanacağını dile getirdi.

Maruf da başta Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye'den olmak üzere çok sayıda gencin eğitim almak için Türkiye'ye geldiğini, gençlerin ülke gelişimine önemli katkıda bulunduğunu aktardı.

Konya'nın tarihive kültürel açıdan zengin şehirler arasında yer aldığına işaret eden Maruf, Türkiye'de öğrenciler için uygun şehirlerin bulunduğunu, Konya'nın bu şehirlerden birisi olduğunu sözlerine ekledi.