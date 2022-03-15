Son dakika haberi: Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov kazandı

15.03.2022 11:41
Son dakika haberi: Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov kazandı

Son dakika haberler: Türkmenistan'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 72,97'sini alan Serdar Berdimuhamedov kazandı.

Türkmenistan'da yapılan devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 72,97'sini alan Serdar Berdimuhamedov kazandı.

Merkez seçim komisyonu 12 Mart'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıkladı.

Açıklamaya göre, seçimler demokratik kurallara, ulusal yasalara ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yapıldı.

Katılımın yüzde 97,12 olduğu seçimde 9 aday yarıştı.

Adaylardan Serdar Berdimuhamedov, oyların yüzde 72,97'sini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Diğer adaylardan Hıdır Nunnayev yüzde 11,09, Agacan Bekmuradov yüzde 7,22, Berdimammet Gurbanov ise yüzde 2,22 oy aldı.

Devlet Başkanlığı devir teslim töreni 19 Mart'ta Aşkabat'taki Oğuzhan Sarayı'nda yapılacak.

Mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, görevi oğlu Serdar Berdimuhamedov'a devredecek.

Serdar Berdimuhamedov, devletin farklı kademelerinden çalıştı

Serdar Berdimuhamedov, 22 Eylül 1981'de Aşkabat'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu şehirde tamamlayan Berdimuhamedov, Türkmen Ziraat Üniversitesi mühendis-teknoloji bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan hemen sonra Devlet Gıda Sanayisi Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Departmanının farklı bölümlerinde başuzman olarak görev yaptı.

2008-2011'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim alan Berdimuhamedov, bu dönemde Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde danışman olarak görev yaptı.

Berdimuhamedov, 2011-2013 yıllarında Cenevre'de Avrupa güvenliği konusunda eğitim aldı ve aynı dönemde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkmenistan Daimi Temsilciliğinde danışman olarak çalıştı.

Dışişleri Bakanlığında Avrupa Ülkeleri Departmanı Bölüm Başkanı olan Berdimuhamedov, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Haber Departmanı Başkanı ve Türkmenistan Parlamentosu Yasama Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

Berdimuhamedov, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden sonra 2020'de Ahal vilayeti Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Rusça ve İngilizce bilen Berdimuhamedov, son olarak Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

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Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı Son dakika haber... Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72,97'sini alarak kazandı. Son dakika haber... Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov oyların yüzde 72,97'sini alarak kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini Serdar Berdimuhamedov kazandı - Son Dakika


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