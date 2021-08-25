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Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı

25.08.2021 15:46

Son dakika habere göre Kayseri Şehir Hastanesi'nde; Erciyes Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen Türkovac aşısı, Faz-3 çalışmalarında gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde; Erciyes Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen Türkovac aşısı, Faz-3 çalışmalarında gönüllülere uygulanmaya başlandı. Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, "Yoğun bakımlarda yatışlarımız artıyor, entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı gerçekten ciddi şekilde seyrediyor. İngiltere ve Wuhan varyantına göre 3 kat daha bulaştırıcı, daha ciddi, daha farklı semptomlar var. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkovac ismini verdiği yerli aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk dozu gönüllülere vurulmaya başlandı. Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik; Türkovac'ın etkinlik açısından Sinovac ile kıyaslanacağını aktararak, "İlimizdeki gururumuz Erciyes Üniversitesi'nde mesai arkadaşım Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen Türkovac aşısını bugün Kayseri'de uygulamış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Türkovac aşısının Faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış bulunuyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var, bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışmalar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek ve aşının etkinliği kıyaslanmış olacak. Çin'den ithal ettiğimiz Sinovac aşısıyla kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da daha önce uygulanmaya başlamış olan Sinovac'ın etkinliğini karşılaştırmış olacağız" dedi.

"YAKIN ZAMANDA KAYBETTİĞİMİZ GENÇ HASTALARIMIZ VAR"

Koronavirüs ile mücadelede aşının önemine değinen Prof. Dr. Çelik; yoğun bakımlarda yatan ve entübe olan hastalarda Delta varyantı nedeniyle genç ve çocukların da görüldüğünü ifade etti. Çelik, "Vatandaşlarımız aşı çekinmesiyle alakalı düşüncesini bir tarafa bıraksınlar. Hakikaten yoğun bakımlarda yatışlarımız artıyor, entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı gerçekten ciddi şekilde seyrediyor. İngiltere ve Wuhan varyantına göre 3 kat daha bulaştırıcı, daha ciddi, daha farklı semptomlar var. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkovac aşısı çıktığında yaptırmak isteyen birçok vatandaşımızın olduğu ifade edildi. Kendilerinden ricamız en azından bu çalışmaya katılarak kendileri aşısız kalmayacak. Hasta yatışlarımız çok artıyor, hastalarımıza üzülüyoruz, onlar için endişe ediyoruz. Hakikaten bu her açıdan bir yıkım. Gençler, çocuk yaşta hastalar yatmaya başladı. Yakın zamanda kaybettiğimiz genç hastalar var. Vatandaşlarımızın sosyal medya dedikodularına kulak vermemelerini, bilimin sesine kulak vermelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de Kayseri'de bugüne kadar yapılan aşı sayısının 1 buçuk milyon dozu geçtiğini dile getirerek, yerli aşıyı bekleyen vatandaşların da artık çalışmalara katılması gerektiğini vurguladı. Benli, "Erciyes Üniversitemizin güzide hocalarımızdan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından yapılan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın destekleriyle bu aşamaya gelen aşımızı bu hallere getiren Rabbime hamt ediyorum. Bugün burada Faz-3 çalışmasının ilk dozunu uygulamış olduk. Faz-3 çalışması, aşının artık bir noktaya geldiği ve bunun piyasaya çıkmadan önceki son aşama. Pandemi başladığında virüse karşı endişelerimiz, korkularımız, çekimser duruşumuz vardı. Aşı da yoktu, neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Yoğunlaştığı zaman ciddi şekilde hareketliliği azaltıyor sınırlamalar geliyordu. Bu şekilde yaklaşık 1 buçuk yıldır devam ediyordu. Aşıyı hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şuan itibariyle ilimizde yaptığımız aşı doz olarak 1 milyon 500 bini geçti. Bugün itibariyle 74.4 oranında birinci doz aşı vardı. Bugün yüzde 75'e ulaşıp maviye geçmeyi hedefliyoruz. 'Yerli aşı bekleyelim' diyen arkadaşlarımızı biran evvel çalışmaya dahil ediyoruz" şeklinde konuştu.

"FAZ-3'E KADAR GELMESİ BENDE RAHATLIK OLUŞTURDU"

Türkovac aşısı olan gönüllü sınıf öğretmeni Murat Dağ ise şimdiye kadar tereddütleri olduğu için aşı olmadığını ancak Türkovac'ın kendisinde rahatlık oluşturduğunu söyledi. Dağ, "Daha önce aşı olmamıştım. Gönüllü olarak Türkovac aşısına başvuruda bulundum. Bugün ilk aşımı oldum. Çok mutluyum. Böyle bir organizasyon içinde olduğum için gururluyum. Bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok rahatım, mutluyum, gururluyum. Daha önce aşı olmamanın sebebi tabii ki tereddütler vardı ama Türk aşısının Faz-3 çalışmasına kadar gelmesi bende rahatlık oluşturdu" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Berna Bozbay ise gönüllülerin Türkovac aşısını olmak için izlemesi gereken yollar hakkında bilgiler verdi.

(Turan Bulut - Mükremin Kaya/İHA)

Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı
Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı
Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı
Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı - Son Dakika


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