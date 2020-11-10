ING Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı - Son Dakika

ING Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı

10.11.2020 10:31
ING Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı, System.String[]

Serbest vadeli ürünler segmentinde yüzde 12 pazar payı ile sektör lideri konumunda yer alan ING Türkiye Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı.

Serbest vadeli ürünler segmentinde yüzde 12 pazar payı ile sektör lideri konumunda yer alan ING Türkiye Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, vade derdi olmadan birikim yapma imkanı sağlayan ve yüksek faiz kazandıran Turuncu Hesap, Türk lirası, ABD doları, avro ve İngiliz sterlininin ardından son olarak altın hesabıyla da tasarruf yaparken kazanç elde etme olanağı tanıyor.

Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ING Türkiye'nin tasarruf sahipliği oranının artmasına katkı sunan ve bugüne kadar iki buçuk milyona ulaşan müşteri sayısıyla Turuncu Hesap ürünü, serbest vadeli ürünler segmentinde ulaştığı yüzde 12 pazar payı ile sektör lideri konumunda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, Turuncu Hesap'ın hiçbir alt limit olmadan yüksek kazanç sağladığını aktardı.

Türkiye'deki ekonomik dönüşümün bir parçası olarak tasarrufun desteklenmesi gerektiğine inandıklarını ve, bu doğrultuda müşterilerin az veya çok demeden tasarrufa yönelmesine destek olduklarını belirten Kırmızı, şunları kaydetti:

"Bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandıran Turuncu Hesap ile müşterilerimiz tasarruf yaparken günlük kazanç da elde ediyor. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve pandemi dolayısıyla geleceğe yönelik kaygıların artması, bireyleri tasarrufa yönlendiriyor. Tasarruf sahipliği oranı görece düşük bir ülkeyiz.

Bunda en önemli etkenlerden biri de düşük miktarlardaki tasarrufun fayda ya da kazanç sağlamayacağı yönünde bir algı olması. ING Türkiye olarak tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerimizdeki amiral gemimiz Turuncu Hesap ile bu algıyı yıkıyor, bin liraya da on bin liraya da 1,5 milyon liraya da aynı faiz oranında kazandırıyoruz. Turuncu Hesap'tan para çekildiğinde veya hesaba para yatırıldığında vade bozulmuyor."

Kırmızı, gecelik faiz kazancı günlük olarak hesaba geçtiğinden müşterilerin tasarruf yaparken her gün kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Turuncu Hesap'a ek olarak Turuncu Ekstra programına katılanların, yüzde 15 güncel "Hoş Geldin Faizi" de kazandığını belirten Kırmızı, "Turuncu Hesap'ın avantajlarından faydalanan müşteri sayımızın iki buçuk milyona ulaşması, az çok demeden tasarruf yapan kişi sayının arttığının önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

ING Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı

Türkiye, Faiz, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ING Turuncu Hesap, 2,5 milyon müşteriye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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