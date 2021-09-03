Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan ve İstanbul'da saklandığı ikamette yakalanarak Bingöl'e getirilen PKK'lı Sonuç Gürdeğir tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette operasyonla yakalanan ve Bingöl'e getirilen "Rodi Çevlik" kod adlı terörist Gürdeğir'in, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Bingöl Adliyesine sevk edilen terörist Gürdeğir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlenen terörist Gürdeğir'in 9 Ekim 2014'te Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve korumasının yaralanması ile 2 güvenlik görevlisinin şehit olmasına yol açan eylemi gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı bildirilmişti.

Ayrıca teröristin, 1 Ağustos 2016'da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3 polisin yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edilmişti.