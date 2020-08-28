İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ın Kağızman ilçesinde biri turuncu, ikisi gri listede yer alan 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kars Kağızman'da kahramanlarımız, biri turuncu, ikisi gri kategoride (biri bölge sorumlusu) 5 teröristi, bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirdi. Allah jandarmamızı, polisimizi var etsin. Giresun'da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz?"

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yıldırım 3 Operasyonu" kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, etkisiz hale getirilenler arasında Terör Arananlar Listesi'nde bir milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, 500 bin liraya kadar ödülle gri listede bulunan terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen'in olduğu tespit edildi.

Operasyonda terör örgütü MLKP'nin Karadeniz açılımı grubunda faaliyet yürüten "Metin" kod adlı Koray Aspir'in yanı sıra bölücü terör örgütünde sabotajcı "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olğun da ölü ele geçirildi.

Kars Valiliğinden açıklama

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Yumaklar Deresi bölgesinde komando birliklerinin, yakın hava desteği ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirdiği operasyonda biri turuncu, 2'si gri listede aranan 2'si kadın 5 teröristin ölü ele geçirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerin üzerinde ve operasyon bölgesinde arama yapıldığı belirtilen açıklamada, 3 M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof, 9 el bombası, 10 M-16 şarjörü, termal kamera, gündüz görüş dürbünü, sabit kullanılan büyük telsizle çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bölücü terör örgütüyle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.