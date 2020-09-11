Son dakika haberi: Tuşba'nın sahilleri atlı birliklere emanet - Son Dakika

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin ilk ve tek 'Mavi Bayraklı Halk Plajı'na sahip Tuşba ilçesinin Van Gölü sahillerinde halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli atlı jandarma birliği, Tuşba Belediyesinin bölge turizmine kazandırdığı Türkiye'nin ilk ve tek 'Mavi Bayraklı Halk Plajı' olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile 15 Temmuz Şehitler Parkı ve İskele Sahil Bandı'nda halkın huzur ve güvenini sağlayacak. Atlı jandarma timi, görevlilerin motorlu araçla girmeleri mümkün olmayan yaklaşık bin 600 metre uzunluğundaki İskele Sahil Bandı boyunca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla turizm mevsimi boyunca belli periyotlarla devriye görevi yapacak. Sahil bandında ilk devriyesini gerçekleştiren atlı jandarma timi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı.

Her gün biraz daha genişleyen hizmet alanlarında huzur ve güveni sağlamak amacıyla hayata geçirdikleri bu uygulamanın sahillere güzel bir görsellik de kazandırdığını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 15 Temmuz Şehitler Parkı ile İskele Sahil Bandı 2 Etabın toplam alanın 140 dönüm ve bin 600 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Mavi Bayrak Halk Plajı, 15 Temmuz ve İskele Sahil Bandı 2. Etabının halkın beğenisini kazanmış eğlence ve dinlenme alanları olduğunu ifade eden Başkan Akman, "Biz Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak güven ve huzurun sağlanması için atlı jandarma timi talebinde bulunduk" dedi.

Atlı jandarma timinin turizm sezonu boyunca belli periyotlarla bu alanlarda görev yapacağını da ifade eden Başkan Akman, "Bugün göreve başlayan atlı birliklerimizin çocuklar ve gençlerimizden büyük ilgi ve alaka gördüklerine şahit olduk. Ben burada kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu tür etkinliklere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - VAN