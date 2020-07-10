Son dakika haberi: TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın'ı tanıtmak için seferberlik başlattık" - Son Dakika

Son dakika haberi: TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın'ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

Son dakika güncel haberine göre Türkiye Uluslararası Turizm ve Tanıtım Platformu, (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Sümerbank'ı ziyaret etti.

Türkiye Uluslararası Turizm ve Tanıtım Platformu, (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Sümerbank'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldız, Aydın'ı tanıtmak için seferberlik başlattıklarını söyledi.


Ziyarette Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü ve Sümer Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Yıldız'a eşlik etti.


'Sümerbank'ın Cumhuriyet tarihinde çok büyük yeri var'


Aydın'daki kültürel mirasları, yöresel özellikleri, doğal güzellikleri tespit ederek projelerde değerlendireceklerini söyleyen TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, bütün değerleri ile Aydın ilini tanıtmak için bir seferberlik başlattıklarını ifade etti. Yıldız, "Sümerbank'ın Cumhuriyet tarihinde çok büyük yeri var. Bu öneminden dolayı burada bir tanıtım çalışması yapacağız. Çünkü burada bir tarih var, yaşanmışlıklar var, hikayeler var, duygusallıklar var. Sümerbank binlerce insana istihdam sağlamış ve binlerce ailenin hikayelerinin olduğu bir yer" sözleri ile Sümerbank'ın önemine değindi.


ADÜ'nün gerçekleştirdiği Sümerbank Basma Fabrikası İdare Binası Sinema Salonu, Giriş Kapısı Restorasyon Protokolü ile Sümerbank'da restorasyon çalışmalarının başladığını, bunun memnuniyet verici olduğunu belirten Yıldız, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yetkililerine tebrik ediyorum bunları yapabilmek büyük başarı. Yakın tarihimizde zaten burayla ilgili bir yatırım yapılmış buranın restorasyonu ve yapılacak. Bazı birimlerin gün yüzüne çıkarılması onların hayat bulmasıyla ilgili çalışmalar başlamış takdir ediyorum. Bizim amacımız Aydın'ı tanıtmak, Afrodisias'ı tanıtmak, Sümerbank'ı tanıtmak yani bir bütün olarak düşündüğümüzde çok nadir şehirlerden bir tanesidir Aydın" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TUTAP Başkanı Yıldız: 'Aydın'ı tanıtmak için seferberlik başlattık' - Son Dakika
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