Son dakika haberi... Tutku Açık: Kötü çeyrek oynarsanız kazanmak zorlaşıyor

7Days EuroCup D Grubu'nda, 6'ncı hafta mücadelesine çıkan Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'ya 89-80 kaybetti.

İlk çeyrek dışında savunmada kötü bir performans sergilemediklerine işaret eden Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Tutku Açık, ilk çeyrekte rakibin 30 sayı bulmasıyla birlikte oyundaki güvenlerini kaybettiklerini dile getirdi.

Özellikle bu durumun oyunu çok fazlasıyla etkilediğini söyleyen genç antrenör, "Maçtan önce oyuncularımı top kaybı ve ribauntlar konusunda uyarmaya çalıştım. Top kayıplarında iyi bir iş çıkardık ancak, hücum ribauntları ile rakibe fazladan 5-6 hücum şansı verdik. Maçta kalmaya devam ettik ancak Trento, son anlarda iyi işler çıkardı. Özellikle ilk çeyrek sonrasındaki oyunumuzdan memnun olmadığımı söyleyemem. Ancak Trento gibi güçlü takımlara karşı, kötü bir çeyrek oynarsanız maçı kazanmak da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Dolomiti Energia Trento Baş Antrenörü Nicola Brienza ise, kolay bir maç olmadığını dile getirdi. Son 10 gün antrenman yapamadıklarını kaydeden Brienza, "Dolayısıyla oyunun zihinsel kısmı önemliydi. Oyuncularım bunu gerçekleştirdiler ve bunun için çok mutluyum. Kazanmak istediler ve sonuna kadar savaştılar. Elbette savunma ve hücumda hatalarımız oldu ancak, oyuncularımız kalitesiyle iyi bir maç çıkardı" diye konuştu.

Grupta Frutti Extra Bursaspor, oynadığı 4'üncü maçından da mağlubiyetle ayrılırken; İtalyan temsilcisi ise, 5'inci maçında da galibiyete ulaşarak namağlup liderliğini sürdürdü.