Son dakika haberi: Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu

13.07.2022 15:19
Son dakika haberi: Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda çok miktarda tütün ve makaron ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince çalışma yapıldı. Vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik 4 farklı adrese yapılan operasyonda, 59 bin 240 dal sarılmış sigara, 106 bin 600 dal boş makaron ve 127 kilogram tütün ele geçirildi.

Aynı zamanda operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tütün ve makaron kaçakçılarına polis operasyonu - Son Dakika
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