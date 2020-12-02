Son dakika haberi: Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2)

02.12.2020 16:26
Son dakika haberi: Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan babası Celal B. tarafından odasında kanlar içinde tükekle başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan babası Celal B. tarafından odasında kanlar içinde tükekle başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi. Yine tüfek üzerinde yapılan incelemede de parmak izine rastlandı.


Fatih Emre, Karaman, İntihar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2) - Son Dakika


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