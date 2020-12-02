Son dakika haberi: Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2)

Son dakika gelişmesine göre İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan babası Celal B. tarafından odasında kanlar içinde tükekle başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan babası Celal B. tarafından odasında kanlar içinde tükekle başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi. Yine tüfek üzerinde yapılan incelemede de parmak izine rastlandı.



Son Dakika

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?

Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı

Mahalleli 'Ölüm yoluna' isyan etti! 69 kazada 39 kişi hayatını kaybetti

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi

Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı

Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı

Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı