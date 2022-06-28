Son dakika 3. sayfa: Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti

28.06.2022 10:30

Son dakika gelişmesine göre - Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti Yaklaşık 15 metrelik kayalık alana düşen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da küçük tuvaletini yapmak isterken falezlerden düşen şahıs itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

- Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti

Yaklaşık 15 metrelik kayalık alana düşen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da küçük tuvaletini yapmak isterken falezlerden düşen şahıs itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı falezlerde meydana geldi. 44 yaşındaki Yasin G., küçük tuvaletini yapmak için tel örgüleri aşıp falezlerin üzerine çıktı. Burada dengesini kaybeden Yasin G., kayalıkların arasına düştü. Yasin G.'nin yardım sesini denizde kano yapan vatandaşlar duydu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşılamayan şahsı kurtarmak için deniz polisinden yardım istendi. Ekipler, Kaleiçi'nden hareket eden deniz polisinin botlarıyla şahsın olduğu noktaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yasin G., yaklaşık 15 metrelik alandan alındığı kaşık sedyeyle yukarı çekildi. Sağlık durumu iyi olan Yasin G.'yi ekipler 100 metrelik taşımanın ardından yaralıyı ambulansa ulaştırdı. Yaralı şahsın sık sık telefonunu sorduğu görüldü. Yasin G., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti - Son Dakika
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