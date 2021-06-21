Son dakika haberi: Tuz Gölü havzasında buğday ve arpa hasadı başladı - Son Dakika

Tuz Gölü havzasında yer alan Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 245 bin dekarda ekili olan buğday ve arpa, yaklaşık sekiz aylık bir bakımın ardından hasat edilmeye başlandı.

Biçerdöver sahipleri yağışı ve soğuk hava ile salgın şartları nedeniyle yaklaşık bir hafta gecikmenin ardından bölgeye gelmenin ve işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çiftçilikle uğraşan Niyazi Alçay, "Kuraklık olmasına rağmen verim hamdolsun çok iyi. Çiftçilerimizin hasat zamanı başladı, bereketli olsun." dedi.

Biçerdöverci Halis Yol, "Eskil'de biçim vakti gelen arpa ve buğdayları biçerek çitçilerimize teslim ediyoruz. Bu sene diğer senelere göre yağış az oldu. Çiftçilerimiz ürünlerin veriminden memnun." diye konuştu.