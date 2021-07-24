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Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu

24.07.2021 11:29
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY, Ankara ve Konya sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, bayramda Kapadokya bölgesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler akın etti.

AKSARAY, Ankara ve Konya sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, bayramda Kapadokya bölgesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler akın etti. Ziyaretçiler fotoğraflar çekip, çıplak ayakla suda yürüdü.

Kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Bayramda Kapadokya bölgesine ziyarete gelenlerin uğrak yeri haline gelen Tuz Gölü'nde yoğunluk yaşandı. Gelen yerli ve yabancı turistler, çıplak ayakla suya girip gezebiliyor. Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına masaj yapıyor.

ZİYARETÇİLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDUAksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, "Tuz Gölü'ne gelen ziyaretçiler, Tuz Gölü'nü doyasıya yaşıyorlar. Özellikle yaz aylarında flamingoların da gölde bulunması ile fotoğraf meraklıları da bu bölgeye özel olarak geziler yapıyorlar. Aksaray Ankara yolu güzergahında birçok ziyaretçi ayakkabılarını çıkararak yürüyüş yapıyor. Tuz Gölü üzerinde yürüyüş yapmak son dönemlerde herkesin rağbet ettiği bir durum oldu. Biz de Aksaray'a gelen ve Tuz Gölü'nü ziyaret eden herkese bunu öneriyoruz. Tuz Gölü'nün bir diğer dikkat çekici özelliği de filim, dizi, sinema filmlerinin ile klip çekimlerin gözdesi oldu. Tuz Gölü'nde harikulade fotoğraflar çıkıyor. Özellikle gün batımı ile gün doğumumun da fotoğrafını çekenler bunu ifade ediyorlar. Son dönemlerde bu yönü ortaya çıktı ve ziyaretçilere görsel şölen sunmasından dolayı vazgeçilmez bir mekan oldu" dedi.Tuz Gölü'nün manzarasına hayran kaldıklarını belirten Oktay Kaval, "Gerçekten çok güzel ve doğa harikası bir yer. Burada ailem ile çok güzel vakit geçirdik. Fotoğraf çekerek anımızı ölümsüzleştirmek güzel oldu. Bu yoldan hep gelip geçiyorduk fakat bir türlü gelme imkanımız olmamıştı. Burası vakit ayrılması gereken bir mekan. Turizm açısından gerçekten çok önemli potansiyel. Bu potansiyelin değerlendirilmesi bölgemize, ülkemize de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Doğu Türkistanlı Mihri Gül ise, "Tuz Gölü'nün sosyal medyada çok güzel fotoğraflarını gördüm. Sağlık açısında da çok faydalı bir yer. Buraya gelen kişiler yalın ayak dolaşarak şifa arıyor. Bunun yanında doğa harikası masalsı bir yer" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu
Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu

Tuz Gölü, Aksaray, Ankara, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... Tuz Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika


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