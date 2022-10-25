İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu - Son Dakika
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İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu

25.10.2022 14:38

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı saldırıya uğradı. Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaşırken kürsüye çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın" ifadelerini kullandı.

Tuzla'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılış töreni düzenlendi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİNCE TEPKİLER YÜKSELDİ

Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı, kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak 1998 yılında birinci etabını başlatan hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında saldırı

MAKAM ARACINA KADAR TAKİP ETTİLER

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Olayların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yazıcı'ya tepki gösterdi. İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Ben valla Mevlana gibi dönüyorum dönüyorum milyonlara bakıyorum, doyamıyorum. O şimdi övmek istiyor tabii. Övmeye yönelik hazırlık yapmış. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun" dedi.

İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu - Son Dakika

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