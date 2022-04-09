Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

09.04.2022 11:15
Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberine göre Tuzla Organize Sanayi bölgesinde boya imalatı yapan 3 katlı fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal maddeler yandı.

Tuzla Organize Sanayi bölgesinde boya imalatı yapan 3 katlı fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal maddeler yandı. Fabrika önündeki elektrik trafosu tedbir amaçlı kapatılırken, yangın fabrikaya sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal maddelerinde yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevre fabrikalara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralanırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki Hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, fabrika bahçesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören Ahmet Şimşek, "Boya fabrikasının bahçesindeki kimyasal atıkların tutuşmasıyla başladı. Yangın sirayet etmeden elektrik trafosunun hattı kesildi. Yangın fabrikaya sirayet etmeden söndürüldü" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

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Kimyasal, İtfaiye, Yangın, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - Son Dakika


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