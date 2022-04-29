Tuzla'daki patlamaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika
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Tuzla'daki patlamaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama

29.04.2022 15:12
Tuzla'daki patlamaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Tuzla'da fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Tuzla'da fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Soruşturma, 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak üzere titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrasında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, 29 Nisan'da saat 13.15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri yapmak üzere görevlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'daki patlamaya ilişkin Başsavcılıktan açıklama - Son Dakika


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