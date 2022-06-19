Son dakika haberi... TUZLA'DA ET ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... TUZLA'DA ET ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN

19.06.2022 19:28
Son dakika haberi... TUZLA'DA ET ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN

Son dakika haberi... Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait olan tesisin soğuk zincir deposunda yangın çıktı.

Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait olan tesisin soğuk zincir deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesinde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın soğuk zincir deposu kısmında, saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Fabrikada yangın çıktığını duyan şirket yöneticileri olay yerine geldi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, fabrika da hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

- İstanbul

YORUMLAR
500
Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü Tuzla'da et üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü Son dakika yerel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yangın Tatbikatı Düzenledi Son dakika yerel: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yangın Tatbikatı Düzenledi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... TUZLA'DA ET ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 19:31:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... TUZLA'DA ET ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement