Tuzla'da mobilya fabrikası alev alev yandı - Son Dakika

Tuzla'da mobilya fabrikası alev alev yandı

İSTANBUL - Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren, 2 bin 500 metrekare alana kurulu mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Soğutma çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 20: 45 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Kimyacılar Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mobilya fabrikasının cila bölümünde çıkan yangın sonrası fabrika alev alev yandı. Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrika içerisinde bulunan alandaki alevlere güçlükle müdahale etti. Yangına müdahale etmek üzere çevre ilçelerden destek amaçlı itfiaye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yanan fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.