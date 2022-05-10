Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

10.05.2022 03:00

Gelen son dakika haberine göre Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

İSTANBUL - Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arazideki elektrik trafosu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.

Ölen kişiden kimlik çıkmadı

Girdiği elektrik trafosu içerisinde elektrik akımına kapılması sonucu yanarak feci şekilde can veren kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İki mahallede elektrik kesildi

Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahallede kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelirken, elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından elektrik kesintisi yaşayan mahallelere elektrik verildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi

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Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü Son dakika haber: Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü

Yangın, Polis, Trafo, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi - Son Dakika


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