Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı - Son Dakika

İstanbul Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki sürücü yaralandı.

Servet K. idaresindeki 41 YM 427 plakalı kamyon, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltında M.O. yönetimindeki 34 EHK 836 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otomobilin sürücüsü M.O. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan M.O. ve kamyon sürücüsü Servet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.