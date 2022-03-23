Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

23.03.2022 14:34

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki sürücü yaralandı.

İstanbul Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır iki sürücü yaralandı.

Servet K. idaresindeki 41 YM 427 plakalı kamyon, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltında M.O. yönetimindeki 34 EHK 836 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otomobilin sürücüsü M.O. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan M.O. ve kamyon sürücüsü Servet K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haber | Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Son dakika haberleri | 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Tuzla'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement