Tuzla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında maske takmadığı gerekçesiyle durdurulduğu sırada polise mukavemette bulunduğu iddia edilen kişi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cami Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yapılan Kovid-19 denetimleri sırasında motosiklet sürücüsü Cihan Aksu'nun maske takmadığı için görevli memurlarca idari işlem yapılmak üzere durdurulduğu belirtildi.

Sanık Aksu'nun kimlik istenilmesine rağmen vermeyeceğini söylediği aktarılan iddianamede, polis memurlarının zor kullanacağı uyarısı yaptıkları, sanık Aksu'nun da memurların görevlerini engelleme maksatlı "Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Bana ceza kesemezsin." şeklinde tehditte bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Aksu'nun olayın devamında kardeşini arayarak "Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin." şeklinde sözlerle tehdit etmek suretiyle birden fazla memura görevini yaptırmamak için direndiği ifade edildi.

Zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediği savunulan sanığın 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, gönderildiği Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cihan Aksu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başalanacak.

Olayın geçmişi

Tuzla'da denetimler sırasında maske takmadığı için durdurulan ve kimliğinin istenmesi üzerine polise mukavemet eden Cihan Aksu'ya para cezası verilmişti.

Daha sonra söz konusu ana ait görüntülerin yayınlandığı sosyal medyada yorum yapan kişilere de hakaret edip tehditte bulunan Aksu, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyette hakkında, "polise mukavemet" ve "tehdit" suçlarından işlem yapılan sanık, İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmiş, ifadesi alınan Aksu, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.