Son dakika haberi! TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

TUZLA'DA ORMANLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber Kamera Murat KORKMAZ (İSTANBUL DHA)

Tuzla Göçbeyli Mevkii'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Olay, Tuzla Göçbeyli Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda yol kenarında bulunan 34 AC 4592 plakalı otomobilin yanında erkek cesedi bulunuldu. Cesedi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde otomobil yanında bulunun erkek şahsın darp edilerek öldüğü anlaşıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri şerit çekerek incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından erkek cesedin incelenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.