Son dakika haberi | TUZLA'DA OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS DEVRİLDİ, KAZA KAMERADA
Son dakika güncel haberi: TUZLA Organize Deri Sanayi Bölgesinde kavşakta otomobille çarpışan minibüs devrildi.
TUZLA Organize Deri Sanayi Bölgesinde kavşakta otomobille çarpışan minibüs devrildi. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Orhanlı Mahallesi Organize Deri Sanayi Bölgesi çıkışı ve Orhanlı yolu kesişiminde bulunan kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 M 3756 plakalı minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesinden çıkış yaptığı sırada, Orhanlı yolundan gelen 35 AF 8791 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yan yattı. 3'ü minibüsün içerisinde 1'i otomobilin içerisinde olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görgü tanığı Mustafa Bıçkın kazayı şöyle anlattı, "Minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesinden çıkarken Aydınlı yönünden gelen otomobil, bayağı hızlı geliyormuş ve duramamış. Tam köşede minibüse vurunca minibüste kaldırıma çarpıp devrildi." Otomobil sürücüsü Cemal Demircansa, "Ben kavşağa girmiştim. Normal şekilde geliyorum tali yoldan. Araç durması gerekirken bana yol vermediği halde ben kurtaramadım ve vurdum. 3'mü 4'mü yaralı var tam bilmiyorum." diye konuştu. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:56 Kaynak: DHA
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