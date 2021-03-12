Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H. A. idaresindeki 34 PG 6374 plakalı otomobil, Aydınlı'dan Şekerpınar'a giderken şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü H. A. ile yolcu koltuğundaki H.B.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.