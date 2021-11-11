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Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

11.11.2021 17:34

TUZLA'da dün öğle saatlerinde iki otomobil çarpışmış, kazada aynı araçta bulunan baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.

TUZLA'da dün öğle saatlerinde iki otomobil çarpışmış, kazada aynı araçta bulunan baba ve 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Baba ve oğul bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tuzla'da dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan Ali Çığlı'nın kullandığı 41 AIF 446 plakalı otomobil, trafik ışıklarında dönüş yapılan Faruk Türk'ün kullandığı otomobile çarpmıştı. Kazada Faruk Türk ve 8 yaşındaki oğlu Talha Türk hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazesi bugün Pendik'te bulunan Ömer Hekim Camii'ne getirildi. Cenazeye Faruk ve Talha Türk'ün ailesi ile yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri Tuzla Aydınlı Mezarlığı'na defnedildi.


- İstanbul
Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul, Otomobil, Cenaze, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da trafik kazasında ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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