Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

30.04.2022 23:48
Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın isimli işçi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın isimli işçi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla'dan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Patlamada 9 işçi yaralanırken Tayfun Aydın, Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk isimli 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerden Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk'ün cenazeleri memleketleri Giresun'a gönderilirken, Tayfun Aydın'ın cenazesi ise Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakledildi.

Aydın, Beylikbağı Karadeniz Nur Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınıp, duaların edilmesinin ardından Aydın'ın tabutu vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Aydın'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın'ın cenazesi, Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Tuzla'da Yanan Fabrikanın Sahibi ve Bir Görevlisi Adliyeye Sevk Edildi Tuzla'da Yanan Fabrikanın Sahibi ve Bir Görevlisi Adliyeye Sevk Edildi Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü Tuzla'da boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü

Kocaeli, Aydın, Tuzla, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Tuzla'daki patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement