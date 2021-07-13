Son dakika haber: Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü Özdemir ile oğlu Ruhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tuzla 'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

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