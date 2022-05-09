Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

09.05.2022 18:39

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi'nde, Tayfun Araz idaresindeki 34 TAN 94 plakalı taksi ile Tuba Bayraktar Kim yönetimindeki 34 JL 3069 plakalı araç, Gülenay Sokak ile Şener Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle Kim'in kullandığı araç takla atıp ters dönerken, park halindeki 34 BYP 024 plakalı otomobile de çarptı.

Kazada taksi sürücüsü Tayfun Araz ile araç sürücüsü Tuba Bayraktar Kim yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tuzla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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