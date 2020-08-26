Son dakika haberi: TUZLA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla'da 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri çalışmalarını tamamlamalarının ardından Pazartesi günü 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda Ali Ekber A. ve Okan G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 60 gram metamfetamin, 29.45 gram skunk, 2.27 gram kokain, 0.72 gram esrar, 0.95 gram kubar, ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.