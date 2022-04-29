Son dakika haberi: Tuzla'daki yangında ölen 3 işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi - Son Dakika

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 3 işçinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçinin cesedi, bulundukları yerden çıkarıldı.

İşçilerin cenazeleri, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İtfaiye, olay yeri inceleme AFAD ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fabrika kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamalar nedeniyle etrafındaki 2 fabrikada da hasar oluştu, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

Tuzla'daki boya fabrikasında saat 13.15'te çıkan ve 9 işçinin de hafif şekilde yaralandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü.