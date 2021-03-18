Son dakika haberi: Tuzluca'da "Ölüler Bayramı" nedeniyle mezarlık ziyaretleri yapıldı - Son Dakika

Tuzluca'da Ölüler Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretleri yapıldı.

Iğdır başta olmak üzere Tuzluca ilçesinde de yıllardan beri geleneksel olarak kutlanan Nevruz Bayramı çerçevesinde diğer adıyla "Ölüler Bayramı" kapsamında mezarlık ziyaretleri yapıldı. Bu yıl da geleneklere göre Nevruz Bayramından önce insanlar mezarlığa giderek ölen yakınlarının mezarını ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti, yıkılan, bozulan mezarları tamir ettiler.

Mezar ziyaretlerinin gün boyu devam ettiğini söyleyen Hüccet Şabahat, "Nevruz Bayramı bahar bayramıdır. 5 bin yıllık bir Türk bayramıdır. Her sene olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı arifesinde kabir üstü diye tanımladığımız mezarlık ziyareti yapıyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim okunur dualar edilerek ölenlerimizin bağışlanması yüce Allah'tan istenir. Bunu yaparken hakkın rahmetine kavuşan ölenlerimizin sevinip mutlu olmasını amaçlamaktayız. Bu istikamette ölen yakınlarımız için ihsan veririz" açıklamasında bulundu. - IĞDIR