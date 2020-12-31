Son dakika haberi: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
31.12.2020 23:20
Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Polis ekiplerin devriye ve denetim yapması Boş kalan meydanlardaki sokak hayvanları Trafik yoğunluğu azalan Trabzon kara yolun Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı
Polis ekiplerin devriye ve denetim yapması
Boş kalan meydanlardaki sokak hayvanları
Trafik yoğunluğu azalan Trabzon kara yolun Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon'da, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekiplerince bu alanlarda denetim yapıldı.
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