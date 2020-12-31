Son dakika haberi: Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı

Polis ekiplerin devriye ve denetim yapması

Boş kalan meydanlardaki sokak hayvanları

Trafik yoğunluğu azalan Trabzon kara yolun Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon'da, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekiplerince bu alanlarda denetim yapıldı.